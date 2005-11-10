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Ufficiale

Il portiere Conde lascia il Villarreal ma giocherà ancora in Liga: passa al Betis

Il portiere Conde lascia il Villarreal ma giocherà ancora in Liga: passa al Betis TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2025
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 16:10Calcio estero
Ufficiale il trasferimento temporaneo ai biancoverdi di Siviglia, che lo prendono con la formula del prestito, potendo acquistarlo tramite riscatto.

Nuova avventura per il portiere Diego Conde (27 anni), che lascia il Villarreal ma giocherà in Liga anche per la stagione 2026/27, dato che è stato formalizzato il suo trasferimento a titolo temporaneo al Real Betis, che deterrà anche l'opzione per acquistarlo del tutto.

Il comunicato ufficiale del Betis

Si legge su un comunicato ufficiale dei biancoverdi di Siviglia: "Il Real Betis Balompié e il Villarreal CF hanno raggiunto un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Diego Conde. Diego José Conde Alcolado (Madrid, Spagna, 28 ottobre 1998) ha iniziato la sua carriera calcistica professionistica nelle giovanili dell'Atlético de Madrid. Dopo un'esperienza iniziale al Leganés e al Getafe, nel 2023 è tornato definitivamente al Leganés (soprannome della squadra), ottenendo la promozione e la vittoria del Trofeo Zamora in Segunda División. Le sue ottime prestazioni lo hanno portato al Villarreal CF, la squadra da cui proviene e con cui ha disputato 23 partite in porta".

La nota di conferma del Villarreal

Anche il Villarreal dal canto suo ha confermato l'avvenuto trasferimento: "Villarreal CF e Real Betis Balompié hanno raggiunto un accordo per il prestito del portiere Diego Conde. Il portiere madrileno trascorrerà quindi la stagione 2026/27 con la squadra andalusa. Prima di approdare al Villarreal CF, Conde ha disputato una stagione 2023/24 eccezionale con il CD Leganés, contribuendo alla promozione del club in LaLiga EA Sports 24/25. Il portiere madrileno ha concluso la stagione come miglior portiere del campionato e ha vinto il Trofeo LaLiga Hypermotion Zamora, subendo solo 26 gol nelle 40 partite disputate con la maglia biancoblu. Proveniente dal settore giovanile dell'Atlético de Madrid, Diego Conde ha militato anche nel CD Navalcarnero e nel Getafe CF, e ha vestito la maglia della nazionale spagnola giovanile.

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