Araujo-Foden, polemiche per un contatto in Inghilterra-Uruguay: “Non ero malintenzionato"

Fa discutere l’episodio avvenuto nell’amichevole tra Inghilterra e Uruguay, terminata 1-1, con protagonista Ronald Araújo. Il difensore uruguaiano è intervenuto con decisione su Phil Foden durante un inserimento offensivo dell’inglese, colpendo il pallone ma travolgendo anche la caviglia sinistra del giocatore del Manchester City.

Un contatto che ha fatto temere il peggio, con Foden rimasto a terra dolorante, ma che non è stato sanzionato dall’arbitro, lasciando proseguire il gioco senza provvedimenti disciplinari.

Al termine della gara, Araújo ha voluto chiarire l’accaduto: “Ho parlato con Foden, è stato un contrasto duro ma puntavo alla palla, senza cattive intenzioni. Dopo la partita gli ho scritto e mi ha detto che sta bene”. Il centrale ha poi ridimensionato le polemiche: “La gente ne sta facendo un dramma, ma chi mi conosce sa come gioco. Se si rivede l’azione può sembrare più grave, ma la mia intenzione era intervenire sul pallone”.

Infine, un riferimento anche alla direzione arbitrale: “C’erano arbitro e VAR, se non è stato fischiato vuol dire che è stato valutato regolare”. Un episodio che lascia comunque spazio al dibattito, ma senza conseguenze per i protagonisti.