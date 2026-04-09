Barça-Atletico 0-2, Araujo crede nell'impresa al ritorno: "Se qualcuno può farcela, siamo noi"

Ronald Araújo, difensore del Barcellona, ha parlato a Movistar al termine della partita persa contro l'Atlético Madrid: "Ci abbiamo provato, ma non è bastato. Siamo scesi in campo più forti nel secondo tempo, anche con un uomo in meno. Abbiamo avuto il possesso palla, ma non siamo riusciti a trovare la rete. Siamo delusi dalla sconfitta, ma credo che possiamo ribaltare la situazione."

"Questa squadra ha la capacità di reagire. Ne sono convinto. Lo abbiamo già fatto molte volte. È difficile giocare nel loro stadio. Se qualcuno può farcela, siamo noi. Li attaccheremo. [Marcus] Rashford ha avuto un'occasione, avremmo potuto segnare e questo avrebbe cambiato la partita. Ci abbiamo provato, non c'è nulla da criticare alla squadra. Credo che alcuni dei nostri giocatori fossero più stanchi. Dobbiamo mantenere un atteggiamento positivo e crederci".