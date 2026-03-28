Raphinha out, Araujo: "Dispiace molto: ne risente la Nazionale, ma soprattutto il club"

Nell'amichevole di lusso andata in scena ieri tra Inghilterra e Uruguay, terminata con il risultato di 1-1, ha giocato 90 minuti nella difesa della Celeste Ronald Araujo. Queste le sue impressioni sul match dopo il fischio finale: "Avevamo buone sensazioni. È stata una bella partita. Loro avevano il possesso palla, ma noi abbiamo giocato di squadra; era importante offrire un bello spettacolo ai nostri tifosi. Abbiamo lottato bene e abbiamo trovato il pareggio alla fine, avremmo anche potuto vincere la partita".

Un commento sul recente infortunio di Raphinha, che dovrà stare fuori per qualche settimana; "Sono molto dispiaciuto per Raphinha. Tutti sanno quanto sia importante per noi. Spero che guarisca presto perché abbiamo bisogno di lui. Dobbiamo preoccuparci degli infortuni? Dobbiamo competere, sia con il club che con la nazionale; siamo professionisti. È un peccato che succeda proprio ora, in questa fase della stagione. Ne risente la nazionale, ma ora, soprattutto, il club. Ma siamo professionisti".

Sul messaggio mandato alle rivali dopo questa sfida: "Era un messaggio importante da mandare contro una grande squadra come l'Inghilterra. Nelle amichevoli precedenti non avevamo fatto una buona impressione, mentre ora, contro un avversario di alto livello, abbiamo giocato una buona partita. Abbiamo una buona squadra, anche se ci sono aspetti da migliorare, come il possesso palla, ma la partita ci lascia buone sensazioni per il futuro".

Chiusura su Valverde, autore del pari last minute: "Sta giocando in modo spettacolare. Siamo molto contenti di averlo con noi in nazionale, ed è importantissimo che giochi a questo livello perché è il nostro giocatore più importante. Siamo felici e speriamo che continui così".