Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Raphinha out, Araujo: "Dispiace molto: ne risente la Nazionale, ma soprattutto il club"

Raphinha out, Araujo: "Dispiace molto: ne risente la Nazionale, ma soprattutto il club"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:41Mondiali 2026
Paolo Lora Lamia

Nell'amichevole di lusso andata in scena ieri tra Inghilterra e Uruguay, terminata con il risultato di 1-1, ha giocato 90 minuti nella difesa della Celeste Ronald Araujo. Queste le sue impressioni sul match dopo il fischio finale: "Avevamo buone sensazioni. È stata una bella partita. Loro avevano il possesso palla, ma noi abbiamo giocato di squadra; era importante offrire un bello spettacolo ai nostri tifosi. Abbiamo lottato bene e abbiamo trovato il pareggio alla fine, avremmo anche potuto vincere la partita".

Un commento sul recente infortunio di Raphinha, che dovrà stare fuori per qualche settimana; "Sono molto dispiaciuto per Raphinha. Tutti sanno quanto sia importante per noi. Spero che guarisca presto perché abbiamo bisogno di lui. Dobbiamo preoccuparci degli infortuni? Dobbiamo competere, sia con il club che con la nazionale; siamo professionisti. È un peccato che succeda proprio ora, in questa fase della stagione. Ne risente la nazionale, ma ora, soprattutto, il club. Ma siamo professionisti".

Sul messaggio mandato alle rivali dopo questa sfida: "Era un messaggio importante da mandare contro una grande squadra come l'Inghilterra. Nelle amichevoli precedenti non avevamo fatto una buona impressione, mentre ora, contro un avversario di alto livello, abbiamo giocato una buona partita. Abbiamo una buona squadra, anche se ci sono aspetti da migliorare, come il possesso palla, ma la partita ci lascia buone sensazioni per il futuro".

Chiusura su Valverde, autore del pari last minute: "Sta giocando in modo spettacolare. Siamo molto contenti di averlo con noi in nazionale, ed è importantissimo che giochi a questo livello perché è il nostro giocatore più importante. Siamo felici e speriamo che continui così".

Articoli correlati
Araujo prova a fare il furbo ma l'arbitro lo punisce. E il Barça prende gol: "Non... Araujo prova a fare il furbo ma l'arbitro lo punisce. E il Barça prende gol: "Non capisco"
Araujo accende Atletico-Barcellona: "Julian è uno dei migliori, dovrebbe giocare... Araujo accende Atletico-Barcellona: "Julian è uno dei migliori, dovrebbe giocare con noi"
Araujo: "Convivevo con l'ansia, si è trasformata in depressione. Parlarne mi ha salvato"... Araujo: "Convivevo con l'ansia, si è trasformata in depressione. Parlarne mi ha salvato"
Altre notizie Mondiali 2026
La Germania ha deciso: il 12 maggio verrà annunciata la rosa che giocherà i Mondiali... La Germania ha deciso: il 12 maggio verrà annunciata la rosa che giocherà i Mondiali
Raphinha out, Araujo: "Dispiace molto: ne risente la Nazionale, ma soprattutto il... Raphinha out, Araujo: "Dispiace molto: ne risente la Nazionale, ma soprattutto il club"
Spagna, Oyarzabal scatenato: "Sono felice che i gol aiutino la squadra a vincere"... Spagna, Oyarzabal scatenato: "Sono felice che i gol aiutino la squadra a vincere"
Germania, Nagelsmann su Woltemade: "Periodo non facile, ma ottimi numeri in Nazionale"... Germania, Nagelsmann su Woltemade: "Periodo non facile, ma ottimi numeri in Nazionale"
Uruguay, Valverde e il rigore last minute: "Molti son venuti a chiedermi di batterlo"... Uruguay, Valverde e il rigore last minute: "Molti son venuti a chiedermi di batterlo"
Altro che amichevole: Tuchel e Belligham furiosi con l'arbitro in Inghilterra-Uruguay... Altro che amichevole: Tuchel e Belligham furiosi con l'arbitro in Inghilterra-Uruguay
Argentina, Messi sì o no ai Mondiali? Scaloni: "Io lo voglio, ma dipende dalla sua... Argentina, Messi sì o no ai Mondiali? Scaloni: "Io lo voglio, ma dipende dalla sua condizione"
Tra il Mondiale e la Svezia c'è la Polonia. Potter: "Gyokeres straordinario anche... Tra il Mondiale e la Svezia c'è la Polonia. Potter: "Gyokeres straordinario anche da difensore"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, non solo Senesi occhio anche a Rudiger. Torna di moda l’ipotesi Ederson. E per Goretzka…Milan, dopo il vertice di mercato al via la fase operativa. Per l’attacco si pensa a Retegui e Castro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Bosnia, sale la febbre playoff: in affitto i balconi vicino allo stadio per la sfida all'Italia
Immagine top news n.1 Anche il Milan ha il suo Kostic: domani il talento 19enne svolgerà le visite mediche. I dettagli
Immagine top news n.2 Milan, Leao mercoledì sarà regolarmente a Milanello per la ripresa degli allenamenti
Immagine top news n.3 Ballottaggio Pio-Retegui? Non per Gattuso: Mateo è il calciatore più impiegato da quando è ct
Immagine top news n.4 Italia, allenamento a Coverciano: Scamacca in gruppo, Vicario a bordocampo con Gravina e Buffon
Immagine top news n.5 L'agente di Esposito non mette pressione a Gattuso: "Farà le scelte giuste, è a disposizione"
Immagine top news n.6 Dimarco: "Non volevo mancare di rispetto a nessuno! Poco rispettose invece le riprese tv"
Immagine top news n.7 Milan, Jashari: "Allegri è come un maestro. Qui per vincere, obiettivo tornare in Champions"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il diciottenne e il quarantenne: i due eroi della Bosnia che sfiderà l'Italia in finale Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "L'Italia s'è desta, finalmente. Ora mi aspetto Pio Esposito". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Meno quattro alla Bosnia: il grande dubbio di Gennaro Gattuso dopo ieri sera
Immagine news podcast n.3 Italia, perché di nuovo Bergamo. I nordirlandesi hanno già storto il naso
Immagine news podcast n.4 Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo-Ascoli decide il campionato. Gallo merita la B più di chiunque altro"
Immagine news Serie A n.2 Contro la Bosnia Retegui o Pio Esposito? La scelta degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Italia paurosa. Napoli, il caso Lukaku non inciderà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Kostic investimento da 3 milioni di euro. Ma non sarà subito aggregato alla prima squadra
Immagine news Serie A n.2 Tutti pazzi per Ndicka: almeno 5 top club sulle tracce dell'ivoriano. Ecco quanto chiede la Roma
Immagine news Serie A n.3 Pisilli e Palestra promossi dal ct Gattuso, Chiarodia: "Uno stimolo per noi dell'Under 21"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Corvino ricorda: "Volevo fare il calciatore, ho rinunciato per esigenze familiari"
Immagine news Serie A n.5 Inter, né Dibu Martinez né Alisson: per la porta il grande obiettivo nerazzurro è Vicario
Immagine news Serie A n.6 Eranio: "È anche e soprattutto grazie ad Allegri se questo campionato non è ancora chiuso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, tegola Pafundi: lesione al flessore, stop di almeno tre settimane
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, tegola per Lombardo: lesione al flessore per Pafundi. Ecco le gare che salterà
Immagine news Serie B n.3 Cesena, per Cole potrebbe esserci un ruolo da manager all'inglese. E carta bianca sul mercato
Immagine news Serie B n.4 Di Mario: "Voglio la salvezza con l'Entella a tutti i costi. A gennaio ho dato priorità alla Virtus"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, la prima di D'Angelo sarà senza i tifosi: scatta il divieto di trasferta a Carrara
Immagine news Serie B n.6 Spezia senti Salva Ferrer: "Si salverà al 100%. Sarebbe un onore tornare nello staff"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Tisci: “Serve continuità in un finale decisivo, valutiamo se confermare la difesa a tre"
Immagine news Serie C n.2 Picerno in crisi, i tifosi protestano: silenzio nei primi 45' contro il Monopoli
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, Bongiorni alla vigilia del Bra: “Serve una vittoria, la squadra è viva”
Immagine news Serie C n.4 Catania, Viali dopo il successo a Latina: “Coraggio e crescita, ma serve più concretezza”
Immagine news Serie C n.5 Ternana tra campo e giustizia sportiva: ricorso al CONI e scadenze decisive
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, Di Carlo: "Playoff obiettivo concreto, col Ravenna serve fame per 95 minuti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Pinones Arce: "Per rimontare la Juve servono pazienza e fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Canzi: "Non abbassiamo la guardia contro la Fiorentina. Vogliamo la finale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "Vogliamo la finale di Coppa Italia. Inter? Ci sta dando molto filo da torcere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il Como apre le porte del Sinigaglia alla squadra femminile: per la seconda volta in stagione
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Catena: "Vogliamo il terzo posto. Contro la Juventus due gare fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.6 Sei squadre per un posto in Europa: sarà caccia alla Juve. Tanti scontri diretti in Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tutti Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!