Arsenal, Arteta rifiuta la domanda sul Tottenham: "Aiutarli? Non posso, penso al mio giardino"

Nel corso della presentazione della sua nuova partnership con la campagna di test genomici della Bupa, il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha risposto con ironia a chi gli chiedeva se avesse qualche consiglio da offrire ai rivali storici del Tottenham per uscire dal loro attuale momento di difficoltà.

Con un sorriso e molta diplomazia, il tecnico spagnolo ha tagliato corto sulla questione: "Temo di non potervi aiutare in questo", ha riso Arteta. "Ho già abbastanza da sistemare nel mio giardino, grazie". Una battuta che conferma la totale concentrazione dell'allenatore basco sulle vicende dei Gunners, reduci dalla trionfale vittoria della Premier League la scorsa stagione e forti di un bilancio di cinque trofei conquistati sotto la sua gestione.