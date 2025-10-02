Atletico Madrid, il Metropolitano è un incubo per gli avversari: 13 gol e tre vittorie di fila

L’Atletico Madrid si sente a proprio agio tra le mura del Metropolitano. I numeri lo confermano: negli ultimi sette giorni la squadra di Simeone ha conquistato tre vittorie consecutive, con tredici gol segnati e avversari demoliti. Non semplici successi, ma partite ricche di emozioni e occasioni da gol che hanno esaltato il pubblico rojiblanco.

Tutto è cominciato sette giorni fa, quando l’Atletico sembrava in difficoltà contro il Rayo Vallecano, sotto 1-2 dopo oltre un’ora in cui le occasioni sprecate fioccavano. Simeone ha operato cambi tattici e la rimonta è arrivata grazie a un super Julian Alvarez. Poi è arrivato il derby contro il Real Madrid: la squadra, spinta da un Metropolitano in ebollizione, ha travolto gli avversari nella seconda metà del match, chiudendo con un clamoroso 5-2.

Due giorni di pausa e poi il turno di Champions contro l’Eintracht: quattro cambi nell’undici, stessa mentalità. Nel primo tempo dominio assoluto: zero tiri subiti, dieci tiri verso la porta avversaria, sei occasioni nitide e un 3-0 netto, con Griezmann a festeggiare i 200 gol. Dopo il riposo, la squadra ha amministrato prima di completare la seconda manita consecutiva. Il Metropolitano, quindi, resta un rifugio sicuro, sia in Liga sia in Europa. L’unica sconfitta recente in Champions risale al 2021 contro il Milan.