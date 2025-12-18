Ufficiale
C'è un addio in casa Maiorca: Dani Rodriguez ha risolto il contratto dopo ben 7 stagioni
C'è un addio in casa Maiorca. Il club de LaLiga ha annunciato sui propri canali ufficiali la risoluzione contrattuale di Dani Rodríguez, giocatore di 37 anni che da settimane era in rottura evidente coi rossoneri.
Il comunicato ufficiale del Maiorca
"L’RCD Mallorca e Dani Rodríguez hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto del calciatore, che pone fine alla sua avventura di sette stagioni e mezzo nel club".
I numeri di Dani Rodriguez
Con appena 2 partite disputate in questa stagione, il trequartista fa le valigie e saluta tutti in anticipo. Avrà così la possibilità di cercare una nuova destinazione a partire dall’inizio del 2026, mentre il club insulare si separa da lui dopo sette stagioni.
