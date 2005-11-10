Barcellona, attacco di Laporta al Real Madrid: "Sta perdendo credibilità e prestigio"

"A Madrid parlano di altre questioni per distogliere l'attenzione". Il presidente del Barcellona Joan Laporta è tornato così a parlare coi media criticando il Real Madrid sia per la sua posizione sul caso Negreira per i suoi rapporti istituzionali nel mondo del calcio e del basket: "Continuerò a dire che hanno cercato di condannarci prima ancora che fossimo processati, ma si sta dimostrando che non c'era nulla di vero in quelle accuse che ci hanno mosso. Tutto si concluderà con l'assoluzione del Barcellona. - prosegue Laporta - Chi ha cercato incessantemente di danneggiare l'immagine del Barça dovrà fare marcia indietro".

Sul momento d'oro del club

Il numero uno blaugrana poi si sofferma sull'attuale momento del suo club: "Ci stiamo godendo il calcio, abbiamo in rosa nove giocatori che si sono laureati campioni del mondo con la Spagna. Siamo una squadra che ispira passione, e riceve elogi da ogni parte. Da Madrid cercano di minimizzare tutto questo".

Nuovo attacco al Real Madrid

Laporta poi si sofferma sull'assenza del Real alle riunioni dell'European Football Clubs e dell'Eurolega: "Questo dice molto sull'atteggiamento di un club che sta perdendo prestigio, riconoscimento e credibilità a livello nazionale, statale e internazionale. Hanno scelto un atteggiamento molto arrogante, molto altezzoso, e sanno quello che fanno. Dovrebbero essere autocritici".