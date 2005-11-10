Al Pallone d'Oro è trionfo catalano al femminile: tutti i premi della serata al Barcellona

Anche se la vincitrice del Pallone d'Oro 2026 Alexia Putellas non veste più dall'estate la maglia del Barcellona, ma quella del London City Lionesses, il club catalano è il vero mattatore al femminile del prestigioso trofeo che ha vissuto nella serata appena passata il suo galà a Londra. La vittoria della stella spagnola allunga il dominio del paese iberico sulla competizione con ben sei vittorie di fila equamente distribuite fra la classe '94 e Aitana Bonmatì dal 2021 a oggi.

Ma il trionfo del Barcellona non si ferma qui: Vicky Lopez si è aggiudicata per il secondo anno di fila il premio di miglior giovane calciatrice, Pere Romeu ha trionfato fra gli allenatori del calcio femminile, Cata Coll si è aggiudicata il premio di migliore portiera e infine il Barcellona - che nella passata stagione ha vinto tutte le competizioni possibili - è stato logicamente eletto miglior club del Mondo. Del resto fra le prime dieci del Pallone d'Oro ben cinque vestono, o hanno vestito fino a pochi mesi fa, la maglia blaugrana.

Un trionfo assoluto e indiscutibile che ha reso felice anche il presidente Joan Laporta: "Grazie, France Football , per averci assegnato questo premio come miglior club femminile dell'anno. È un grande onore ricevere questo riconoscimento. Voglio ringraziare tutti coloro che fanno parte della storia del Barça. Tutti hanno lavorato duramente per raggiungere questo successo. Penso alle giocatrici e all'allenatore, Pere Romeu. E anche ai nostri dirigenti, Xavi Puig e Angel Ruidalbas. Grazie per il vostro straordinario lavoro. Vorrei ringraziare le istituzioni che organizzano queste competizioni in cui le nostre giocatrici possono mostrare il loro talento: la UEFA, la RFEF e La Liga. Voglio dire qualche parola ai tifosi del Barça, che sono sempre al nostro fianco. Questa stagione vogliamo vincere la Liga tre volte di fila, vogliamo vincere la Champions League".