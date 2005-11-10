Juventus, Milan e Roma si sono già attivate per gennaio e proveranno a portare in Italia il terzino sinistro Alejandro Balde, che al Barcellona non sta trovando lo spazio a cui ci aveva abituati nelle scorse stagioni. Il problema è che i blaugrana credono fermamente in lui e non hanno intenzione di venderlo nel mercato invernale. A testimonianza della loro volontà ci sono le parole del presidente Joan Laporta.

Fiducia totale in Balde

Il numero uno dei catalani è stato invitato a New York per il III Memorial Johan Cruyff e, durante la sua visita, ha rilasciato una lunga intervista a TUDN, nella quale ha descritto anche la situazione del difensore: "Dobbiamo recuperarlo quest'anno. Ha bisogno di ritrovare il suo entusiasmo". Dichiarazioni che non vanno certo nella direzione auspicata dalle tre big di Serie A.