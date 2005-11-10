Laporta deluso per Yamal: "Meritava il Pallone d’Oro per talento e trofei. È dispiaciuto"

Lamine Yamal ha conquistato per il terzo anno consecutivo il Trofeo Kopa, ma non è riuscito a completare la serata con il riconoscimento più ambito. Il talento del Barcellona, secondo classificato nella scorsa edizione, ha chiuso il Pallone d’Oro 2026 al terzo posto, alle spalle di Kylian Mbappé e del vincitore Harry Kane.

Un risultato che ha lasciato qualche rimpianto in casa blaugrana. Il presidente Joan Laporta ha infatti espresso la propria delusione per il verdetto, sostenendo che il giovane talento spagnolo avrebbe meritato il primo posto: "Pensiamo che Lamine Yamal meriti il Pallone d’Oro per il suo talento individuale e per i titoli conquistati. È molto dispiaciuto e noi siamo davvero dispiaciuti per lui. Non sapevamo nulla, gli organizzatori sono molto riservati e tutto è rimasto un mistero", ha dichiarato Laporta ai media spagnoli.

A soli 19 anni, Yamal ha comunque chiuso una stagione straordinaria, ricca di successi con il Barcellona e con la nazionale spagnola. Dopo il secondo posto dello scorso anno e il terzo di questa edizione, il fenomeno blaugrana dovrà rimandare l'appuntamento con il premio individuale più prestigioso. La sua giovane età gioca dalla sua parte.