Barcellona-Atletico Madrid, pace fatta sul caso Julián Alvarez. Laporta: "Questione chiusa"

Pace fatta tra Barcellona e Atletico Madrid dopo le tensioni delle ultime settimane legate al tentativo dei blaugrana di ingaggiare Julián Álvarez. In occasione del tradizionale pranzo istituzionale tra le delegazioni dei due club, il presidente catalano Joan Laporta ha voluto chiudere definitivamente la vicenda: "I rapporti sono buoni sia a livello istituzionale che personale. E vogliamo che rimangano tali". Il numero uno del Barça ha riconosciuto le difficoltà attraversate recentemente: "I rapporti hanno attraversato un periodo difficile, ma ora abbiamo un buon rapporto e la stima è reciproca". Poi la precisazione sull'argentino: "È un giocatore dell'Atlético Madrid, non un nostro giocatore. E come hanno detto il nostro allenatore e Simeone, minimizzando la questione, il problema è risolto".

Cerezo conferma la pace con il Barcellona: "Julián Álvarez? Non c'è più bisogno di parlarne"

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente dell'Atletico, Enrique Cerezo, che ha ribadito la volontà di lasciarsi alle spalle le polemiche: "La questione Julián con il Barcellona è stata risolta a suo tempo. Abbiamo detto quello che dovevamo dire. Non c'è più bisogno di parlare di Julián". Cerezo ha poi spostato l'attenzione sul campo, pronosticando una grande prestazione dell'attaccante argentino: "Sono sicuro che sarà la stella della partita". E sulla possibilità che Álvarez risponda alle polemiche segnando, ha scherzato: "La migliore scusa è un gol? Sono due, e una vittoria".

Laporta esalta Raphinha: "È un numero 9 formidabile, il migliore al mondo nel suo ruolo"

Il presidente del Barcellona ha infine parlato di Raphinha, fresco di rinnovo contrattuale, escludendo qualsiasi collegamento tra il suo nuovo impiego tattico e il mancato arrivo di Julián Álvarez. "Raphinha è un numero 9 formidabile, a prescindere da chi ingaggi. E non gioca solo da numero 9, si muove in tutto il campo. È il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo, molto completo". Un'investitura importante per il brasiliano, diventato un riferimento fondamentale dell'attacco blaugrana.