Barcellona-Celta sospesa per 15': malore in tribuna, i soccorritori intervengono prontamente

Momenti di grande apprensione allo Spotify Camp Nou durante la sfida di Liga tra Barcellona e Celta Vigo. Poco prima dell’intervallo, subito dopo il vantaggio firmato su rigore da Lamine Yamal - poi costretto a uscire per infortunio - la partita è stata sospesa.

Il motivo non è stato tecnico ma legato a un’emergenza sugli spalti. Come comunicato ufficialmente dal club blaugrana, i soccorritori sono intervenuti per assistere uno spettatore colto da un grave malore. "La partita è stata interrotta per un’assistenza sanitaria in tribuna", si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali. L’arbitro ha quindi fermato il gioco per permettere l’intervento tempestivo dei medici, mentre giocatori e staff sono rimasti in attesa al centro del campo. La sospensione si è protratta per circa un quarto d’ora, in un clima di forte tensione all’interno dello stadio.