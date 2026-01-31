Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bayern, il ds Eberl: "L'arbitro è stato un po' sopraffatto, per me non ha valutato bene"

Oggi alle 21:56Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha commentato così - come riportato da Kicker - il pareggio per 2-2 ottenuto oggi dai bavaresi contro l'Amburgo: "L'arbitro è stato un po' sopraffatto, a mio parere: non ha valutato bene le situazioni. Questa è la mia opinione e non una scusa o una spiegazione per il risultato. Avremmo potuto segnare più gol e difendere meglio".

"Al momento - prosegue uno dei massimi dirigenti del club di Monaco di Baviera - siamo semplicemente puniti per i nostri piccoli errori, come è successo di recente contro l'Augsburg. Abbiamo concesso troppe occasioni da gol. Volevamo vincere qui. È questo che mi frustra in questo momento".

