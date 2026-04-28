Eberl: "Sento che tutta la Germania tiferà per noi a Parigi. PSG e Bayern formazioni d'elite"

Il direttore sportivo Max Eberl ha acceso i riflettori sull'attesa spasmodica che circonda il Bayern Monaco, decollato verso la capitale francese per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il PSG. Con un sorriso che tradisce la fiducia dell'ambiente, Eberl ha raccontato di un tifo trasversale e quasi totalizzante: "Dalle chiacchiere al ristorante a chi incontri per strada portando a spasso il cane, l'attesa per questa sfida è ovunque. Persino i colleghi della Bundesliga ci hanno augurato il meglio; sento che tutta la Germania tiferà per noi a Parigi".

"Per me è una partita assolutamente equilibrata"

Sul piano squisitamente tecnico, il dirigente bavarese ha descritto l'incontro come un duello in totale equilibrio, dove la differenza sarà sottile e legata a singoli episodi. Eberl ha posto l'accento sulla parola "decisioni", riferendosi sia alle letture istantanee dei protagonisti in campo sia a eventuali fischi arbitrali, elementi capaci di spostare l'inerzia in una partita che si preannuncia giocata sul filo del rasoio.

"Entrambe le squadre sono di altissimo livello in attacco"

L'analisi finale di Eberl si è concentrata sull'intensità, definendo entrambe le compagini come "formazioni d'élite" in fase offensiva e difensiva. Ha sottolineato come il pressing asfissiante sia il marchio di fabbrica di entrambe, prevedendo uno scontro tattico di altissimo livello. "Sarà incredibilmente stimolante vedere come si evolverà il doppio confronto", ha concluso, rimarcando il fascino di una sfida tra due filosofie di gioco molto simili e votate all'attacco.