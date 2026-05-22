Ufficiale David Alaba lascia ufficialmente il Real Madrid dopo 5 anni: a fine stagione sarà svincolato

David Alaba ha rotto il silenzio e annunciato che metterà fine alla sua avventura al Real Madrid. Alla scadenza del suo contratto (il prossimo 30 giugno) lascerà il club blanco: il terzino austriaco, spesso anche centrale, saluta dopo 11 trofei sollevati in cielo da giocatore delle merengeus (2 Champions League, 2 LaLiga, una Coppa del Re, 2 Supercoppe d'Europa, 2 Supercoppe di Spagna e 2 Mondiali per Club). Contraddistinto da un bagaglio d'esperienza notevole e anche una sequela di infortuni che hanno frenato l'avventura in maglia blanca.

Alaba era arrivato al Real Madrid nell'estate del 2021 dal Bayern Monaco, come uno dei grandi colpi a parametro zero del mercato. Il suo impatto è stato immediato, da colonna portante della squadra di Carlo Ancelotti e come uno dei leader della Champions League del 2022.

Il comunicato ufficiale del Real Madrid

"Il Real Madrid C. F. e David Alaba hanno concordato di porre fine all'avventura del giocatore con il nostro club al termine della stagione in corso.

Il Real Madrid desidera esprimere la propria gratitudine e tutto il proprio affetto a un calciatore che ha fatto parte di una squadra protagonista di una delle ere più vincenti della nostra storia. David Alaba ha difeso la nostra maglia in 131 partite nell'arco di 5 stagioni, durante le quali ha vinto 11 titoli: 2 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Mondiali per Club, 2 Supercoppe d'Europa, 2 Liga, 1 Coppa del Re e 2 Supercoppe di Spagna. Il Real Madrid augura a David Alaba e alla sua famiglia il meglio in questa nuova tappa della loro vita".

Lo stadio Santiago Bernabéu renderà omaggio all'ex Bayern Monaco questo sabato, in occasione dell'ultima partita di campionato contro l'Athletic Bilbao che disputerà con il Real Madrid.