Bayern penalizzato? Ballack: "Mi sembra che si sia cercato di influenzare la partita"

In Germania non si placano le polemiche dopo l’eliminazione del Bayern Monaco contro il Paris Saint-Germain in semifinale di Champions League. Al centro delle discussioni c’è soprattutto la direzione arbitrale del match di ritorno, contestata da diversi ex giocatori e opinionisti tedeschi.

Tra le analisi più dure c’è quella di Michael Ballack. L’ex centrocampista della nazionale tedesca, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha criticato in particolare l’episodio legato a Nuno Mendes, che avrebbe potuto ricevere un secondo cartellino giallo lasciando il PSG in inferiorità numerica. Secondo Ballack, quella decisione avrebbe avuto un peso decisivo sull’andamento della partita: "È stata una situazione che ha cambiato il match. È la prima volta che vedo il quarto uomo intervenire in un episodio del genere". Poi ha aggiunto parole ancora più pesanti: "Ho avuto la sensazione che non volessero estrarre il secondo giallo. È questa la mia impressione da spettatore e lo dico molto chiaramente".

L’ex giocatore del Bayern ha anche lasciato intendere dubbi sull’interpretazione arbitrale complessiva: "A volte sembra che si cerchi di influenzare l’andamento di una partita. Non sto accusando nessuno direttamente, ma quella situazione non giustificava quella decisione". Le sue dichiarazioni hanno inevitabilmente acceso ulteriormente il dibattito in Germania, tanto che Bild ha parlato apertamente di "sospetti di complotto contro il Bayern" riferendosi alle parole dell’ex capitano tedesco.