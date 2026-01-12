Michael Ballack: "Le parole di Karl? La società ci dice continuamente come esprimerci, sia libero"

Michael Ballack è intervenuto per spegnere le polemiche nate attorno alle dichiarazioni di Lennart Karl, giovane talento del Bayern Monaco, che nei giorni scorsi aveva ammesso come sogno quello di giocare un giorno nel Real Madrid. L’ex capitano della nazionale tedesca, oggi rappresentante del classe 2008, ha invitato tutti a contestualizzare parole che, a suo avviso, rientrano pienamente nella normalità del percorso di crescita di un calciatore così giovane.

Intervistato da DAZN, Ballack ha spiegato che Karl è "un ragazzo di 17 anni, ancora in fase di formazione e maturazione, all’inizio assoluto della sua carriera". In questo senso, parlare di sogni non dovrebbe sorprendere: "Quando a un giovane viene chiesto quali siano le sue aspirazioni, credo sia legittimo che possa esprimerle ogni tanto", ha sottolineato l’ex centrocampista.

Ballack ha comunque ammesso di comprendere il malcontento emerso soprattutto tra i tifosi bavaresi. "Capisco le reazioni che arrivano da Monaco, ma se si guarda al contesto, per me si tratta di una dichiarazione innocua", ha chiarito. Poi un paragone personale: "A me non è mai successo qualcosa di simile, ma per un motivo semplice: a 17 anni nessuno mi faceva certe domande, perché non ero al suo livello".

L’agente ha poi difeso la spontaneità dei giovani calciatori, invitando a non ingabbiarli troppo presto. "Viviamo già in una società che ci dice continuamente come dobbiamo esprimerci. Non vogliamo farlo anche con i ragazzi", ha aggiunto. Infine, Ballack ha ribadito che il Bayern resta il centro del progetto di Karl. Raccontando una conversazione avuta con il giocatore la scorsa estate, ha ricordato come il ragazzo abbia detto con convinzione: "Questo è il mio club, il club dei miei sogni, qui sono cresciuto e ora ho la mia occasione". Parole che, secondo Ballack, dimostrano quanto il legame con il Bayern sia tutt’altro che superficiale.