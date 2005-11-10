Milan, c'è anche Slot per la panchina: ma martedì il club incontrerà Oliver Glasner

Una rosa di nomi per la panchina del Milan. La partenza di Massimiliano Allegri, con cui il rapporto si è interrotto dopo la mancata qualificazione alla Champions League, ha imposto in casa rossonera di cercare un sostituto che possa guidare la squadra verso l'obiettivo stagionale di tornare nell'Europa che conta. Il nome di Iraola era fra quelli in pole ma la partenza di Arne Slot a Liverpool ha portato il tecnico basco ad essere uno dei candidati principali per la formazione inglese.

Dall'Inghilterra poi filtra una voce insistente che nel vedrebbe il club di via Aldo Rossi interessato proprio all'olandese. Un casting serrato quello che Cardinale e Ibrahimovic stanno facendo per cercare di chiudere al più presto. Lo stesso Slot è reduce da una stagione complicata. Dopo aver conquistato la Premier League l'anno scorso, è arrivata sì la qualificazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie ma "soltanto" come quinta classificata. Una stagione altalenante che ha portato alla decisione dei Reds di cambiare guida tecnica.

Slot però resta più indietro nelle gerarchie. Nella giornata di martedì il Milan incontrerà l'allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner, in pole per sedersi sulla panchina rossonera per la prossima stagione.