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Il Besiktas di Italiano ha un nuovo terzino sinistro: dal Monaco arriva Kassoum Ouattara

Il Besiktas di Italiano ha un nuovo terzino sinistro: dal Monaco arriva Kassoum Ouattara TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Michele Pavese
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Michele Pavese
ieri alle 21:42Calcio estero

Il Monaco ha annunciato ufficialmente la cessione di Kassoum Ouattara al Besiktas. Dopo tre stagioni nel Principato, il terzino sinistro francese, classe 2005, proseguirà la propria carriera nel campionato turco.

Arrivato a Monaco il 1° novembre 2023 dall'Amiens, dopo essersi messo in luce in Ligue 2, Ouattara ha esordito in Ligue 1 pochi giorni più tardi nella vittoria per 2-0 contro il Brest. Nella sua prima stagione ha anche realizzato il primo gol tra i professionisti, segnando contro il Montpellier una rete che contribuì al successo dei monegaschi e al ritorno del club in Champions League. Nel corso della sua esperienza con i biancorossi ha collezionato 57 presenze ufficiali, di cui nove nella massima competizione europea, mettendo a referto un gol e sette assist. Ha inoltre contribuito ai risultati ottenuti dal Monaco in campionato: due piazzamenti sul podio della Ligue 1 e le conseguenti qualificazioni ai preliminari di Champions League.

Le sue prestazioni gli hanno aperto anche le porte della nazionale francese Under 21, con cui ha disputato tre partite dopo la prima convocazione ricevuta nel 2024. Nello stesso anno ha preso parte anche al prestigioso Torneo Maurice Revello. Per Ouattara si apre ora una nuova avventura con la squadra di Vincenzo Italiano, quarta classificata nell'ultima Süper Lig.

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