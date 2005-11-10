Ufficiale Sulle orme di Dani Olmo. Dinamo Zagabria, ufficiale l'arrivo di Dani Rodriguez

La Dinamo Zagabria ha ufficializzato l'ingaggio di Dani Rodriguez. L'esterno offensivo spagnolo, classe 2005 ed ex Barcellona, rinforzerà il reparto avanzato della formazione croata e indosserà la maglia numero 17. Mancino naturale, Rodríguez è un'ala capace di giocare su entrambe le corsie offensive, anche se predilige partire dalla fascia destra. Tra le sue principali qualità spiccano velocità, dribbling e un tiro particolarmente potente, caratteristiche che hanno convinto il Dinamo a puntare su di lui.

Nato il 9 agosto 2005 ad Astigarraga, nei Paesi Baschi, Daniel Rodríguez Crespo è cresciuto nel settore giovanile della Real Sociedad prima di trasferirsi, a soli 15 anni, alla celebre La Masia del Barcellona. Con il club blaugrana ha completato il proprio percorso di formazione, disputando le ultime tre stagioni con il Barcellona Atlètic. Nel maggio dello scorso anno ha anche esordito con la prima squadra del Barcellona, entrando in campo nella vittoria per 2-1 sul campo del Real Valladolid in Liga.

A livello internazionale ha vestito la maglia delle nazionali giovanili spagnole. Dopo aver partecipato all'Europeo Under 17 del 2022, nel 2024 ha conquistato il titolo continentale con l'Under 19 della Spagna, vincendo la finale contro la Francia per 2-0. Negli ultimi mesi il suo percorso di crescita è stato rallentato da alcuni problemi fisici, ma la Dinamo Zagabria è convinta di poter valorizzare uno dei talenti più interessanti del calcio spagnolo. In Croazia ritroverà anche l'ex compagno ai tempi del Barcellona, Sergio Domínguez.