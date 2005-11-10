Ufficiale Nizza, Pantaloni abbraccia il suo leader: ritrova Abergel dopo l'esperienza al Lorient

Il Nizza ha annunciato l'ingaggio di Laurent Abergel. Il centrocampista francese ha lasciato il Lorient da svincolato dopo sette stagioni, durante le quali è diventato uno dei leader dello spogliatoio e uno dei capitani simbolo del club bretone. Con oltre 300 presenze tra i professionisti, il 33enne porta in Costa Azzurra grande esperienza e affidabilità; mediano instancabile, apprezzato per la capacità di recuperare palloni, l'intensità e il lavoro al servizio della squadra, Abergel è considerato anche un punto di riferimento dal punto di vista umano.

Il presidente del Nizza, Maurice Cohen, ha spiegato i motivi della scelta: "Laurent è un giocatore la cui reputazione va ben oltre il campo. Il suo percorso, la sua professionalità e il suo atteggiamento parlano per lui. Accogliamo un uomo fedele ai propri valori, rispettato ovunque abbia giocato e perfettamente in linea con l'identità che vogliamo rappresentare al Nizza".

Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Roger Ricort, che ha evidenziato le qualità tecniche e caratteriali del nuovo acquisto: "Cercavamo un giocatore capace di portare equilibrio, esperienza e personalità al nostro organico. Laurent possiede una grande intelligenza calcistica, una straordinaria generosità nel sacrificio e una leadership naturale. È un competitivo che mette sempre il collettivo davanti a tutto, esattamente il profilo che stavamo cercando".

Entusiasta anche Abergel, pronto a iniziare una nuova tappa della propria carriera: "Entrare a far parte di questo club è motivo di grande orgoglio. È una società storica, ambiziosa e sostenuta da una tifoseria appassionata. Fin dai primi contatti ho percepito grande fiducia e una visione comune. Arrivo con tanta voglia di fare, ambizione e il desiderio di mettere la mia esperienza al servizio della squadra. Dare sempre il massimo per il gruppo è il mio modo di vivere questo mestiere e sono felice di approdare in una società che condivide gli stessi valori".