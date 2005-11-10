Il Bordeaux è ripartito dalla sesta serie: vittoria per 2-0 all'esordio, due difensori a segno

Il Bordeaux torna finalmente in campo e lo fa con una vittoria. Dopo un’estate interminabile, segnata dall’incertezza societaria e dal rischio concreto di liquidazione giudiziaria, i Girondini hanno disputato il loro primo match ufficiale in Régional 1, la sesta divisione francese, superando per 2-0 la squadra riserve del Bayonne.

Una ripartenza attesa da mesi, arrivata dopo il passaggio di proprietà da Gérard Lopez al fondo Park Bench, operazione che ha permesso al club di evitare il fallimento e completare l’iscrizione al campionato regionale. A decidere la sfida sono stati due difensori: Nadjib Cissé ha sbloccato il risultato al 64’ con un colpo di testa, mentre Ruben Droehnlé ha chiuso i conti all’86’ trasformando un calcio di rigore. Entrambi facevano già parte della rosa della passata stagione e hanno accettato di scendere di due categorie per aiutare il Bordeaux nella fase più difficile della sua storia recente.

Due giocatori con un passato in palcoscenici decisamente superiori: Cissé ha militato in Ligue 2 con il Quevilly-Rouen, mentre Droehnlé ha giocato nella seconda divisione belga con Virton e Seraing. Il successo è arrivato in condizioni tutt’altro che semplici, su un campo complicato e sotto una pioggia incessante. Con tre gare ancora da recuperare, il Bordeaux occupa ora il decimo posto nel gruppo B della Régional 1, a sette punti dalla capolista Saint-Paul-lès-Dax. La rinascita è appena iniziata.