Bordeaux in sesta serie? È subito record: 11mila spettatori alla prima in casa

La caduta c'è stata ed è stata pesantissima, ma la passione dei tifosi per il Bordeaux non si spegne. Dopo la liquidazione giudiziaria il club sei volte campione di Francia deve ripartire dalla sesta serie francese, la Regional 1. Questo grazie al fatto che i Girondins sono stati riacquistati in extremis a fine settembre.

Ed all'esordio casalingo in campionato sono pronti a battere il record di affluenza della Regional 1. Già circa diecimila biglietti venduti, ma il club spera di raggiungere gli 11.000 spettatori. Un record assoluto in sesta divisione.

Il record recentemente stabilito si fermava a 3850 tifosi, numero fatto registrare durante la partita Sedan-Bogny dell'11 aprile 2026 allo stadio Louis-Dugauguez. L'affluenza massima di un incontro di Regional 1 sarà quindi ampiamente battuto questa domenica dai Girondins, che la scorsa primavera avevano già fatto registrare il record (27.000) per una partita amatoriale in Francia, visto che allora erano impegnati in una lotta accanita per salire in Ligue 3. "Totalmente oltre le nostre aspettative", dice a RMC Sport un membro del club in merito all'entusiasmo intorno a questa prima della stagione allo Stade Atlantique.