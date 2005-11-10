Ufficiale Hoffenheim, rinforzo per l'Europa: freccia Daghim, 16 milioni al Salisburgo

Il direttore sportivo Schicker sull'ingaggio del 20enne: "Giovane e di talento, bravo e veloce: è quello che cercavamo per l'attacco"

Nuovo rinforzo per l'Hoffenheim in vista della stagione che sta per cominciare, che vedrà il club tedesco impegnato anche in Europa League dopo l'ottima annata da poco conclusa. Ecco Adam Daghim, danese di 20 anni, come rinforzo per l'attacco: 16 milioni nelle casse del Salisburgo.

Il comunicato dell'Hoffenheim

Di seguito il comunicato dell'Hoffenheim: "Il club TSG Hoffenheim ha finalizzato il trasferimento di Adam Daghim. Il 20enne nazionale danese arriva dal Red Bull Salisburgo e firma un contratto a lungo termine. La squadra del TSG Hoffenheim per la stagione 2026/27 continua a prendere forma: in Adam Daghim, il TSG ingaggia un mancino sinistro duttile in attacco.

Le parole del ds Schicker

Andreas Schicker, direttore sportivo dell'Hoffenheim, ha dichiarato: "Adam è un giocatore giovane e di talento e con le sue capacità e la sua enorme velocità era chiaro che fosse il giocatore che cercavamo come profilo. Con soli 20 anni, ha un grande potenziale di crescita e può già contare su esperienze internazionali a livello di club e in nazionale. Conosce anche la Bundesliga della scorsa stagione al Wolfsburg".

Queste le parole del giocatore: "Non vedo l'ora di iniziare a giocare per l'Hoffenheim. So quali opportunità offre questo club ai giovani giocatori in termini di crescita. Ho quindi preso la decisione molto consapevolmente e non vedo l'ora di trovare rapidamente il mio posto nella squadra qui. Voglio fare di tutto per avere successo insieme".