Ufficiale Mourinho sfoltisce la rosa: il Real Madrid saluta anche Fran Gonzalez, va al Siviglia

Fran Gonzalez lascia il Real Madrid e si trasferisce al Siviglia: il nuovo tecnico José Mourinho saluta dunque un altro giocatore in esubero, che però resta a giocare in Liga, da rivale. Trasferimento completato con la formula della cessione a titolo definitivo, ma i blancos mantengono il diritto al 50% sulla futura rivendita del giocatore. Firma fino al 2031 per lui.

Ecco il comunicato del Real Madrid: "Real Madrid C. F. e Sevilla F. C. hanno concordato il trasferimento del nostro giocatore Fran González. Fran González si è unito al Real Madrid nel 2022 all'età di 17 anni e fa parte della nostra accademia da quattro stagioni. Nel 2025, ha fatto il suo debutto con la prima squadra. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa e lo ringraziamo per il suo lavoro e la sua dedizione in tutti questi anni. Il nostro club augura a Fran González e alla sua famiglia tutto il meglio in questo nuovo capitolo della sua vita".