Bosnia, il doriano Hadzikadunic torna a casa. Il ct: "Non ci sarà per il riacutizzarsi di un infortunio"

Niente da fare per Denis Hadzikadunic. Il difensore della Sampdoria non prenderà parte alle sfide dei play off per i Mondiali del 2026 con la sua Bosnia e dunque salterà anche l'eventuale finale contro l'Italia. A spiegare i motivi di questa defezione, dopo che era stato regolarmente convocato, è stato il ct Sergej Barbarez in conferenza stampa.

"Siamo qui da qualche giorno e oltre ai giocatori già infortunati dovremo fare a meno anche di Hadzikadunic che non sarà con noi per il riacutizzarsi di un infortunio. - ha spiegato il ct bosniaco - Abbiamo deciso di rimandarlo a casa perché non sarebbe stato al 100%. Restiamo con gli altri 24 giocatori, per ora non sarà sostituito".

Questa dunque la lista dei convocati aggiornata:

PORTIERI: Vasilj (St. Pauli), Zlomislic (Rijeka), Hadzikic (Slaven Belupo)

DIFENSORI: Kolasinac (Atalanta), Dedic (Benfica), Mujakic (Gaziantep), Katic (Schalke), Muharemovic (Sassuolo), Radeljic (Rijeka), Celik (Lens)

CENTROCAMPISTI: Sunjic (Pafos), Tahirovic (Brondby), Burnic (Karlsruhe), Hadziahmetovic (Hull), Basic (Astana), Memic (Viktoria Plzen), Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Alajbegovic (Salisburgo), Gigovic (Young Boys)

ATTACCANTI: Demirovic (Stoccarda), Lukic (Universitatea Cluj), Bazdar (Jagiellonia), Dzeko (Schalke), Tabakovic (Borussia Monchengladbach)