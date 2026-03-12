Samp, buone notizie per Lombardo: Hadzikadunic ha svolto parte della seduta in gruppo
Prosegue con una seduta pomeridiana l’avvicinamento della Sampdoria alla sfida con il Venezia, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30). Dopo una sessione di videoanalisi, sul prato principale del “Mugnaini” di Bogliasco Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche, partitella su spazio ridotto e finalizzazioni in porta. Parzialmente in gruppo Dennis Hadžikadunić, differenziato concordato per Oliver Abildgaard. Percorsi di recupero per Massimo Coda, Lorenzo Malanca e Nicholas Pierini.
Terapie per Liam Henderson. A riposo il febbricitante Simone Ghidotti. Domani, venerdì, è in programma la rifinitura mattutina, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.
