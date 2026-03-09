Bosnia, due giocatori di A e uno di B convocati. Se batte il Galles potrebbe sfidare l'Italia
Il ct della Bosnia Erzegovina, Sergej Barbarez, ha diramato la lista dei convocati per la sfida dei playoff per accedere ai Mondiali. La selezione sfiderà il Galles a Cardiff il 26 marzo e la vincente sfiderà in finale una fra Italia e Irlanda del Nord. Spiccano tre giocatori che militano in Italia, ossia l'atalantino Kolasinac e il sassolese Muharemovic, oltre al sampdoriano Hadzikadunic. Presente l'eterno Edin Dzeko, che il 17 marzo compirà 40 anni.
PORTIERI: Vasilj (St. Pauli), Zlomislic (Rijeka), Hadzikic (Slaven Belupo)
DIFENSORI: Kolasinac (Atalanta), Dedic (Benfica), Mujakic (Gaziantep), Katic (Schalke), Muharemovic (Sassuolo), Hadzikadunic (Sampdoria), Radeljic (Rijeka), Celik (Lens)
CENTROCAMPISTI: Sunjic (Pafos), Tahirovic (Brondby), Burnic (Karlsruhe), Hadziahmetovic (Hull), Basic (Astana), Memic (Viktoria Plzen), Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Alajbegovic (Salisburgo), Gigovic (Young Boys)
ATTACCANTI: Demirovic (Stoccarda), Lukic (Universitatea Cluj), Bazdar (Jagiellonia), Dzeko (Schalke), Tabakovic (Borussia Monchengladbach)