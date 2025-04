Ufficiale Burnley vista Premier, rinnovo per un giovane terzino: Balogun firma fino al 2026

Il Burnley mette il primo tassello in vista della prossima stagione, quella del ritorno in Premier League: Hamzat Balogun ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2026. Questo il comunicato: "Il Burnley Football Club può confermare che Hamzat Balogun ha firmato un nuovo contratto annuale, che lo legherà ai Clarets fino all'estate del 2026, con un'opzione da parte del Club per un ulteriore anno".

Il difensore dell'Under-21 è arrivato nel settembre 2024 e negli ultimi mesi è stato titolare fisso della squadra di Andy Farrell. Dopo aver firmato il suo nuovo accordo, il terzino destro ha dichiarato: "Questo nuovo contratto mi dà tranquillità per l'estate e sono molto felice. Quando sono arrivato ho dovuto lottare per il mio posto e quando è arrivato il momento ho dovuto dimostrare il mio valore, e penso di esserci riuscito. I miei allenatori Faz (Andy Farrell) e Corky (Jack Cork) credono molto in me e abbiamo un buon rapporto. È anche un buon gruppo di giocatori e tutti puntano a concludere bene la stagione in campionato".

Il ventenne nigeriano è cresciuto nel Manchester United, con cui ha giocato fino all'Under-16. Balogun ha rappresentato l'Under-21 del Burnley 35 volte in tutte le competizioni questa stagione, svolgendo un ruolo fondamentale nei successi della squadra.