Cercasi disperatamente Osimhen: il Galatasaray ha perso 16 punti senza l'ex Napoli

Nel 30° turno della Serie A turca (Super Lig), il Galatasaray è tornato a perdere punti pesanti in seguito al pareggio (1-1) con il Kocaelispor nono in classifica. Peraltro in casa, di fronte ai tifosi giallorossi del RAMS Park, nel momento decisivo della stagione per la lotta al titolo. Mentre bomber Victor Osimhen ha seguito l'incontro dalla tribuna per via di un infortunio all'avambraccio ormai lo scorso 18 marzi contro il Liverpool ad Anfield.

Il Cimbom è apparso ancora una volta inefficace in attacco, orfano dell'ex Napoli autore di 19 gol in 29 partite. Una sentenza se presente in campo, una condanna la sua assenza invece. Né Icardi né Alper sono riusciti a rimpiazzarlo e c'è un dato terrificante per il Galatasaray che testimonia la dipendenza da Osimhen: tra Champions League e Super Lig, i giallorossi hanno perso 16 punti in 11 partite giocate senza il nigeriano.

Ora, a soli due punti di vantaggio sul Fenerbahce secondo, la pressione è salita a dismisura ma almeno è arrivata una lieta notizia per il mister, Okan Buruk. Osimhen sarà tra i convocati per il weekend contro il Genclerbirligi: non scenderà in campo dal primo minuto ma partirà dalla panchina, accanto ai suoi compagni di squadra, in attesa di una chance nel secondo tempo. Un rodaggio possibile visto l'impegno successivo nel derby contro i Canarini di Domenico Tedesco.