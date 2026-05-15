Ufficiale Coleman saluta l'Everton e il calcio: "Adesso un'estate con la famiglia, poi deciderò il prossimo passo"

Seamus Coleman ha ufficialmente deciso di ritirarsi dal calcio giocato, mettendo fine a una straordinaria avventura con la maglia dell'Everton durata oltre 17 anni. Sebbene la nota ufficiale del club si limiti a confermare l'addio del trentasettenne come calciatore dei Toffees, diverse fonti autorevoli, tra cui Sky Sports, assicurano che il veterano difensore abbia scelto di chiudere definitivamente l'intera carriera agonistica.

Ora tempo per la famiglia, senza dimenticare Everton e Irlanda

Coleman ha espresso il desiderio di riflettere sul proprio futuro, nel commentare la sua scelta, lasciando però la porta aperta a un nuovo ruolo all'interno della società: "Dopo una scelta così importante, voglio dedicarmi alla mia famiglia durante l'estate per capire quale sarà il prossimo passo. Il mio amore per l'Everton e per l'Irlanda è noto a tutti; il club è stato incredibile con me e mi ha già offerto l'opportunità di restare in società con altre vesti. Mi prenderò una lunga vacanza per guardarmi indietro e assaporare quello che è stato un periodo meraviglioso come calciatore di questo club".

Attenzione alle ultime due gare: può entrare nella Top 10 del club

Il tempismo dell'addio offre a Coleman l'opportunità di siglare un ultimo, storico primato. Se dovesse scendere in campo questa domenica contro il Sunderland, nell'ultima gara casalinga della stagione, il difensore toccherebbe quota 434 presenze ufficiali. Questo traguardo gli permetterebbe di scavalcare leggende del calibro di Dixie Dean e Leon Osman, entrando di diritto nella top 10 dei giocatori con più apparizioni di sempre nella gloriosa storia dell'Everton.