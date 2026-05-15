Ufficiale L'annuncio del Bournemouth: "Senesi ci lascerà". Il commosso saluto dell'argentino

Il Bournemouth ha ufficializzato oggi che Marcos Senesi lascerà il club a parametro zero al termine della stagione. Il difensore centrale argentino chiude così un capitolo importante della sua carriera, dopo aver collezionato 124 presenze con la maglia delle "Cherries" dal suo arrivo dal Feyenoord nel 2022.

Attraverso i canali ufficiali della società, Senesi ha rivolto un commosso saluto all'ambiente, sottolineando il legame profondo instaurato con la piazza: "Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa. Sono orgoglioso dei traguardi raggiunti in questi quattro anni e grato per il supporto costante dei tifosi. Questo club avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, ma ora restano due partite fondamentali e voglio dare il massimo per chiudere in bellezza".

Nonostante i saluti ufficiali, il futuro del difensore sembra già delineato. Si mormora infatti che Senesi abbia già raggiunto un accordo di massima con il Tottenham per il suo trasferimento a Londra. L'operazione, tuttavia, rimane vincolata a una condizione sportiva essenziale: l'ufficialità del passaggio agli Spurs è infatti subordinata alla permanenza del club londinese in Premier League.