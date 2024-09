Ufficiale Colpo a sorpresa del CSKA Mosca: ecco lo svincolato Pjanic, i dettagli dell'affare

Colpo a sorpresa del CSKA Mosca. Dopo aver chiuso l'accordo nella giornata di ieri, oggi il club russo ha annunciato l'acquisto di Miralem Pjanic, centrocampista che era svincolato. L'ex Roma e Juventus ha firmato con il CSKA un contratto con scadenza giugno 2025, con opzione per un ulteriore anno in favore della società moscovita. Di seguito il comunicato ufficiale del club: Il quattro volte campione d'Italia è entrato nella rosa del PFC CSKA firmando un contratto secondo lo schema “1+1”.

Miralem giocherà per la nostra squadra al numero 15. Pjanic, come giocatore della Juventus Torino, ha vinto quattro volte il titolo nel campionato italiano, ha vinto due volte la Coppa Italia ed è stato finalista in Champions League. Il bosniaco ha giocato anche nel Lione, nella Roma e nel Barcellona, ​​con cui ha vinto la Coppa di Spagna. Il centrocampista ha giocato 115 partite con la nazionale della Bosnia, segnando 17 gol e fornendo 29 assist.