Ufficiale Colpo di scena: esonerato Addo, il Ghana resta senza allenatore a 72 giorni dai Mondiali

La sconfitta incassata ieri (2-1) contro la Germania potrebbe essere costata la panchina da commissario tecnico del Ghana a Otto Addo. L'allenatore di 50 anni è stato sollevato dall'incarico a soli 72 giorni dall'inizio dell'avventura delle Black Stars ai Mondiali 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico.

"La Ghana Football Association (GFA) ha interrotto il rapporto con l'allenatore della nazionale maggiore maschile (Black Stars), Otto Addo, con effetto immediato", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato nella notte.

Non sono stati resi noti fino a questo momento ulteriori dettagli sul sostituto di Addo o sulle ragioni dell'esonero. Oltre al ko con la Germania, il Ghana aveva perso anche 5-1 contro l'Austria lo scorso venerdì e viene da una striscia negativa di 4 sconfitte di fila in amichevole. Nel caso specifico di Addo, in verità era al suo secondo mandato da CT della Nazionale ghanese dopo che il Borussia Dortmund aveva accettato di liberarlo dal suo ruolo nel settore giovanile nel marzo 2024.

Ora il Ghana dovrà trovare una guida il prima possibile. Alla sua quinta partecipazione alla Coppa del Mondo, a poco più di un mese, comincerà il suo cammino nel Gruppo L con Croazia, Inghilterra e Panama. Giocherà la sua prima partita il 17 giugno contro Panama, a Toronto.