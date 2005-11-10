Ufficiale Colpo in difesa per il Wolverhampton: arriva Trippier. Biennale per l'esterno inglese

Colpo in difesa per il Wolverhampton. Il club inglese ha annunciato l'ingaggio di Kieran Trippier per la difesa. Questo il comunicato diramato dalla società sul proprio sito ufficiale:

"La ricostruzione dei Wolves in vista della stagione del 150° anniversario è iniziata con l'ingaggio del talentuoso terzino Kieran Trippier. Il 35enne arriva con un contratto biennale e diventa il primo acquisto estivo per Rob Edwards, con l'obiettivo di riportare immediatamente il club in Premier League. Trippier approda al Molineux a parametro zero dopo un periodo di grande successo di quattro anni con il Newcastle United, dove è stato protagonista della recente rinascita della squadra e ha giocato un ruolo chiave nel portare i Magpies dalla zona retrocessione alla Champions League".

E il presidente del club Nathan Shi ha così parlato: “Nel corso della sua carriera, Kieran ha sempre giocato ai massimi livelli, quindi siamo lieti che abbia scelto i Wolves per il prossimo capitolo del suo percorso. È un giocatore di incredibile qualità, le sue doti di leadership non hanno eguali e possiede anche un'innata voglia di vincere, mentre la sua esperienza in Premier League, Champions League e a livello internazionale sarà preziosa per la nostra squadra. Sappiamo la sfida che ci attende in Championship, ma l'ingaggio di Kieran dimostra quanto vogliamo essere ambiziosi. Siamo entusiasti di vederlo portare la sua professionalità, il suo carattere e i suoi standard eccezionalmente elevati alla squadra e contribuire a far progredire il club".