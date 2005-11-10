Un altro nazionale capoverdiano trova squadra: Semedo va allo United FC di Pirlo
Nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti per Willy Semedo. L'attaccante capoverdiano, rimasto svincolato durante il Mondiale 2026 disputato con la propria nazionale, è stato annunciato come nuovo rinforzo dello United FC, neopromosso nella UAE Pro League, con cui ha firmato un contratto di un anno.
Il 32enne arriva dopo aver lasciato l'Omonia Nicosia, club con cui ha vissuto una stagione da protagonista. Nell'annata 2025/26 ha infatti realizzato 22 reti in tutte le competizioni, contribuendo in maniera decisiva ai successi della formazione cipriota. Con Capo Verde, invece, ha preso parte a tre incontri della Coppa del Mondo, aiutando i Blue Sharks a raggiungere gli storici sedicesimi di finale.
Per lo United FC, allenato (per il momento) da Andrea Pirlo, si tratta di un acquisto di grande esperienza in vista dell'esordio assoluto nella massima serie emiratina. Il club di Dubai, fondato soltanto nel 2022, ha conquistato la promozione chiudendo al secondo posto la UAE First Division League. Nella scorsa stagione la rosa comprendeva già giocatori di spessore internazionale come l'ex attaccante svizzero Haris Seferovic e l'ex centrocampista senegalese Moustapha Name.