Ufficiale Un ex Primavera del Milan giocherà in Championship: Coubis dal Cluj al Lincoln

Il Lincoln City mette a segno un colpo in prospettiva per il reparto arretrato, assicurandosi a titolo definitivo Andrei Coubis dall'Universitatea Cluj. Il trasferimento del difensore centrale diventerà ufficiale una volta completate le pratiche relative al permesso di lavoro e all'autorizzazione internazionale.

Classe 2004, nato in Italia da genitori romeni, Coubis ha firmato un contratto quinquennale e andrà a rinforzare la rosa guidata da Chris Cohen e Tom Shaw in vista della stagione 2026/27 di Championship. Alto 196 centimetri, il centrale arriva dopo l'esperienza nella massima serie romena con l'Universitatea Cluj, dove si è messo in luce nella seconda parte della scorsa stagione. In precedenza aveva trascorso oltre dieci anni nel settore giovanile del Milan, prima del passaggio alla Sampdoria.

Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Jez George: "Andrei possiede caratteristiche fisiche di altissimo livello, è aggressivo nei duelli, sa gestire bene il pallone e corrisponde perfettamente al profilo che cercavamo. È un giocatore con enormi margini di crescita e, insieme agli arrivi di Calum Elder, Deji Elerewe e Josh Honohan, completa il nostro reparto difensivo".

George ha poi spiegato come il club abbia seguito il giocatore per diversi mesi: "Il nostro staff lo aveva individuato già nella scorsa stagione. Sapevamo che la qualificazione del Cluj alle competizioni europee avrebbe facilitato il percorso per ottenere i requisiti necessari al trasferimento in Inghilterra. Dopo averlo visto all'opera contro la Dinamo Kiev il 9 luglio abbiamo deciso di accelerare e siamo felici di aver battuto la concorrenza di club appartenenti ai principali campionati europei".