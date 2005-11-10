Ufficiale Colpo di Ghisolfi: il Sunderland ingaggia il nazionale belga Meunier. Era svincolato

Il Sunderland aggiunge esperienza e personalità alla propria rosa. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo di Thomas Meunier, terzino destro belga classe 1991, che ha firmato un contratto biennale.

Reduce dalla partecipazione al Mondiale 2026 con il Belgio, Meunier porta con sé un bagaglio internazionale di altissimo livello: oltre 550 presenze nei club e 83 apparizioni con la nazionale. Nel corso della carriera ha vestito maglie prestigiose come quelle di Club Brugge, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, conquistando numerosi trofei. Con il PSG ha vissuto quattro stagioni ricche di successi, vincendo campionati e coppe nazionali, prima di trasferirsi in Germania nel 2020. Dopo l'esperienza al Borussia Dortmund sono arrivate le parentesi con Trabzonspor e Lilla, dove ha continuato a garantire solidità, spinta offensiva e duttilità tattica.

Il direttore sportivo del Sunderland, Florent Ghisolfi, ha sottolineato il valore dell'operazione: "Siamo felici di accogliere Thomas. Nel momento in cui abbiamo iniziato a parlare abbiamo percepito subito il suo entusiasmo per il progetto. Porta esperienza, leadership e qualità sia nella fase difensiva sia in quella offensiva".

Meunier ha espresso grande entusiasmo per la nuova sfida: "Sono molto felice di essere qui. La Premier League è uno dei campionati più competitivi al mondo e volevo vivere questa esperienza. Mi hanno convinto l'ambizione del club, il progetto e la possibilità di giocare anche in Europa". Il belga vestirà la maglia numero 12 e raggiungerà la squadra a inizio agosto, pronto a mettere la propria esperienza al servizio del Sunderland.