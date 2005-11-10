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Rinforzo in attacco per il Lens: dal Club Brugge arriva Skoras, i dettagli dell'affare

Rinforzo in attacco per il Lens: dal Club Brugge arriva Skoras, i dettagli dell'affare TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
ieri alle 21:34Calcio estero

Il Lens piazza un nuovo colpo per il reparto offensivo. Il club francese ha ufficializzato l'ingaggio di Michal Skoras, esterno offensivo proveniente dal Club Brugge, dove militava dal 2023 dopo il trasferimento dal Lech Poznań. Il nazionale polacco ha firmato un contratto di lunga durata che lo legherà ai Sang et Or fino al 2031, diventando uno dei principali rinforzi della squadra per la nuova stagione.

Operazione da 6 milioni più bonus

Secondo le indiscrezioni, il Lens verserà nelle casse del Club Brugge 6 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi altri 750 mila euro di bonus. Nel comunicato ufficiale, il club ha sottolineato le qualità del nuovo acquisto: "Michał Skoraś entra a far parte della famiglia Sang et Or per mettere al servizio della squadra il suo dinamismo, la sua versatilità e il suo spirito collettivo. Con 49 presenze nelle competizioni europee e 14 con la nazionale maggiore della Polonia, porta esperienza e qualità al nostro gruppo".

Leca: "Profilo perfetto per il nostro DNA"

Grande soddisfazione anche nelle parole del direttore sportivo Jean-Louis Leca, che ha accolto con entusiasmo il nuovo rinforzo: "Il profilo di Michał è perfetto per il Lens. La sua etica del lavoro e il suo spirito di squadra rispecchiano pienamente il nostro DNA. Può giocare sia da esterno sia da ala, offrendo grande versatilità alla squadra. A 26 anni ha già maturato una notevole esperienza internazionale, con quasi 50 partite nelle coppe europee e la partecipazione a due grandi tornei con la Polonia. Siamo convinti che saprà seguire le orme degli altri calciatori polacchi che hanno lasciato il segno con questa maglia".

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