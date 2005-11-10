Ufficiale Ebrima Colley lascia lo Young Boys: l'ex di Atalanta ed Hellas riparte dalla Turchia

Lo Young Boys ha ufficializzato la partenza di Ebrima Colley. L'attaccante gambiano, classe 2000, si trasferisce al Konyaspor con la formula del prestito per una stagione, con obbligo di riscatto da parte del club turco al verificarsi delle condizioni previste dall'accordo.

Arrivato a Berna nel settembre 2023, Colley ha collezionato 91 presenze con la maglia dello Young Boys, realizzando 10 gol. Un'avventura che gli ha permesso di consolidarsi nel calcio svizzero dopo un percorso iniziato in Italia. Il classe 2000 vanta infatti 39 presenze in Serie A, maturate tra Atalanta, Hellas Verona e Spezia. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha avuto diverse esperienze in prestito nel massimo campionato italiano, mostrando soprattutto velocità, capacità nell'uno contro uno e duttilità nel reparto offensivo.

Dopo il passaggio definitivo allo Young Boys, Colley è diventato anche un elemento importante della nazionale del Gambia, con cui ha raccolto diverse convocazioni. Ora per lui si apre una nuova sfida in Turchia: il Konyaspor punta sulle sue qualità e sulla sua esperienza per rafforzare il reparto offensivo.