Video Coppa d'Africa a Brahim Diaz: la reazione dell'ex Milan dopo Manchester City-Real Madrid

Sembra passata un'eternità da quelle lacrime di Brahim Diaz alla notizia che il Marocco ha perso la Coppa d'Africa contro il Senegal anche a causa di un suo rigore fallito. Il trequartista del Real Madrid però ha ricevuto una notizia grandiosa ieri sera, nei minuti finali del match contro il Manchester City vinto 2-1 e valido per l'accesso ai quarti di Champions League.

Infatti, il marocchino ex Milan ha appreso di essere diventato campione d'Africa mentre si trovava in panchina a Etihad Stadium. La notizia è arrivata a seguito dell'annuncio della CAF riguardante la sconfitta a tavolino del Senegal (3-0) nella Coppa d'Africa, comunicata nella tarda serata di martedì. Dopo il fischio finale e la qualificazione del Real Madrid ai quarti di finale, Brahim Diaz ha festeggiato il titolo appena assegnato: in direzione dei tifosi in tribuna (come da video proposto) ha mimato evidenti gesti di gioia e di esultanza nei loro riguardi. Con tanto di sorriso 32 denti.

Il numero 10 del Marocco, che nella finale della competizione continentale aveva tentato e sbagliato un cucchiaio sul rigore decisivo, si è così liberato di un peso enorme. Nonostante le circostanze rocambolesche che hanno portato alla vittoria del titolo. La Corte d’Appello della CAF ha infatti accolto il ricorso della federazione dei Leoni dell'Atlante circa l’abbandono temporaneo del campo del Senegal dopo il rigore concesso nel recupero della finalissima di Coppa d'Africa.