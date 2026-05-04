Crisi Chelsea, l'allenatore ad interim: "Conosco il gruppo, vi assicuro che è motivato"

Il momento del Chelsea resta complicato e anche Calum McFarlane non nasconde la propria amarezza dopo l’ultima prestazione dei Blues, che hanno inanellato la sesta sconfitta consecutiva in Premier League, perdendo 3-1 in casa contro il Nottingham Forest Il tecnico ad interim ha analizzato senza giri di parole la gara, sottolineando le difficoltà mostrate dalla squadra fin dalle prime battute.

"Sono davvero deluso dalla prestazione. Non siamo mai riusciti a raggiungere il livello di cui siamo capaci oggi", ha dichiarato, evidenziando come la squadra non sia riuscita a esprimersi secondo le proprie possibilità. Un avvio negativo che ha indirizzato la partita: "Il gol subito all'inizio è stato un duro colpo e non siamo riusciti a riprenderci da quel momento".

McFarlane ha poi puntato l’attenzione sugli errori difensivi: "Dovremmo difenderci meglio in quella situazione. Ci siamo difesi molto bene in quel frangente contro il Leeds a Wembley". Ma non è solo una questione tattica: "Quando si inizia così male, è necessario che quei momenti vadano a proprio favore. Quei primi 15 minuti non sono stati accettabili".



Nonostante il periodo difficile, il tecnico prova a guardare avanti: "Conosco il gruppo, sono motivati e vogliono il meglio per sé stessi e per questo club. Faremo tutto il possibile per cercare di vincere ogni partita da qui alla fine della stagione".