Da una leggenda all'altra: la Romania ha già il nome del sostituto di Lucescu

Gheorghe Hagi sarà il prossimo commissario tecnico della Romania, prenderà il posto di Mircea Lucescu una volta finito il mercato di quest'ultimo. Lo riferisce lo specialista di mercato rumeno, Emanuel Rosu.

61 anni, Hagi è stato il più grande calciatore rumeno di sempre e della selezione è stato commissario tecnico per un breve periodo, due partite da settembre a novembre 2001. Dopo essere stato proprietario e allenatore del Viitorul Constanta, vincendo anche un campionato, Hagi è attualmente socio del FC Farul Constanta, club nato dalla fusione tra il Viitorul e il SSC Farul.

La nazionale rumena è attualmente impegnata nei playoff per andare ai Mondiali e domani sfiderà la Turchia. In caso di vittoria se la vedrà in finale contro la vincente di Slovacchia-Kosovo.