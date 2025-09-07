Ufficiale Dalla Ligue 2 all'Arabia Saudita: Antagana lascia lo Stade Reims e passa all'Al-Ahli

Il centrocampista Valentin Antagana si accasa all'Al-Ahli e saluta lo Stade Reims, che lo omaggia con il seguente comunicato: "Formatosi allo Stade de Reims, Valentin Atangana Edoa lascia la Champagne per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con l'Al Ahli SC in Arabia Saudita. Prodotto puro dell'Academy di Reims, il centrocampista incarna l'eccellenza della squadra biancorossa sotto molti aspetti.

Arrivato all'Academy nella categoria U11, Valentin ha da allora indossato con orgoglio i colori del Club. Gran lavoratore, surclassato durante tutto il suo percorso formativo e capitano naturale di tutte le squadre in cui gioca, il giovane giocatore di Rémois ha esordito in Ligue 1 a soli 17 anni, nel febbraio 2022, durante la sfida regionale contro il Troyes.

Dotato di una maturità rara per la sua età, l'uomo soprannominato "il piccolo principe della Città delle Incoronazioni" si è da allora affermato come elemento chiave dello spogliatoio dello Stade de France. Questa continua progressione e la sua innata leadership hanno trovato un'eco logica nel febbraio 2025, quando ha indossato per la prima volta la fascia di capitano in prima squadra, durante gli ottavi di finale della Coppa di Francia contro l'FC Bourgoin-Jallieu.

Il 29 marzo ha segnato il suo primo gol da professionista contro l'Olympique Marsiglia a Delaune, davanti al pubblico di casa. Un momento emozionante, che riflette il suo impegno per il Club. La sua precocità e il suo talento sono accompagnati anche da una notevole affidabilità: la scorsa stagione, è stato l'unico giocatore nato nel 2004 o successivamente ad aver giocato tutte le partite della sua squadra nei cinque principali campionati europei.

Le sue doti con la palla, la sua precisione tecnica e la sua intelligenza di gioco gli hanno aperto le porte della scena internazionale durante la sua permanenza a Reims. Incoronato campione europeo Under 17 nell'estate del 2022 e vicecampione europeo Under 19 due anni dopo, Valentin ha raggiunto un nuovo traguardo lo scorso novembre unendosi alla nazionale francese degli Espoirs. Fedele alla sua forma, ha onorato questa prima convocazione nel migliore dei modi: segnando contro l'Italia e poi trasformando un rigore decisivo contro la Germania.

Dopo oltre dieci anni allo Stade de Reims e 63 partite professionistiche disputate, Valentin lascia dietro di sé l'immagine di un giovane talento forgiato per sempre nella Città delle Incoronazioni, apprezzato e rispettato da tutti.

Grazie di tutto, Valentin. Lo Stade de Reims è orgoglioso del giocatore e dell'uomo che sei diventato e ti augura ogni successo per il resto della tua carriera, che seguiremo con grande attenzione e affetto".