Ufficiale
Bra, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Alessio Rosa
TUTTO mercato WEB
L’A.C. Bra rende noto della rescissione contrattuale e consensuale con Alessio Rosa (attaccante 2003). A lui va il ringraziamento per l’impegno profuso con la maglia giallorossa e l’in bocca al lupo per il futuro calcistico e personale.
