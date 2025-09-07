Ufficiale Un altro svincolato trova squadra. Terza avventura in Turchia per Ait Bennasser

Uno degli svincolati di settembre ha trovato squadra. Si tratta di Youssef Ait Bennasser (29 anni), centrocampista marocchino nato in Francia e dotato di doppio passaporto che proseguirà nella sua tappa di carriera in Turchia.

Dopo le ultime esperienze tra Adanaspor e Samsunspor, infatti, per l'ex Monaco e Bordeaux inizia una terza parentesi nel massimo campionato turco, con il Kayserispor, club con il quale si è legato con un contratto per i prossimi due anni, fino al 30 giugno del 2027, e che lo ha annunciato tramite i propri canali social.