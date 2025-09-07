Ufficiale
Un altro svincolato trova squadra. Terza avventura in Turchia per Ait Bennasser
TUTTO mercato WEB
Uno degli svincolati di settembre ha trovato squadra. Si tratta di Youssef Ait Bennasser (29 anni), centrocampista marocchino nato in Francia e dotato di doppio passaporto che proseguirà nella sua tappa di carriera in Turchia.
Dopo le ultime esperienze tra Adanaspor e Samsunspor, infatti, per l'ex Monaco e Bordeaux inizia una terza parentesi nel massimo campionato turco, con il Kayserispor, club con il quale si è legato con un contratto per i prossimi due anni, fino al 30 giugno del 2027, e che lo ha annunciato tramite i propri canali social.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Nazionale di Tafazzi: basta farci del male da soli. Anche senza grandi campioni i giocatori buoni ci sono. Serve energia positiva, Gattuso lo dimostra
Le più lette
1 Bucciantini critica il mercato: "Offerti contratti a giocatori che anni fa sarebbero finiti in Cina"
4 Nazionale di Tafazzi: basta farci del male da soli. Anche senza grandi campioni i giocatori buoni ci sono. Serve energia positiva, Gattuso lo dimostra
Ora in radio
Primo piano
Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo per far ritorno a Napoli. Le ultime sull'infortunio del difensore
L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile