Ufficiale Daniel Arzani torna in Europa: l'ex City ha firmato con il Ferencvaros

Il Ferencvaros continua a rinforzarsi. Dopo Cadu, Bence Ötvös e Barnabás Nagy, il club ungherese ha annunciato di aver ingaggiato il 26enne attaccante della nazionale australiana, Daniel Arzani, che ha giocato nella fase a gironi del Mondiale 2018 in Russia contro Perù, Danimarca e la Francia, squadra poi vincitrice.

Questo il comunicato: "Daniel Arzani è nato il 4 gennaio 1999 a Khorramabad, capoluogo della provincia di Lorestan, nell'Iran occidentale, ma ha iniziato a giocare a calcio in Australia, all'Eastern Suburbs FC. Il suo talento si è fatto notare presto: ha raggiunto le semifinali con la nazionale australiana Under-16 nel 2014 e un anno dopo, nel 2015, ha partecipato al Mondiale Under-17, dove ha giocato contro la Germania (il capocannoniere del torneo è stato Victor Osimhen, che ha vinto la medaglia d'oro con la Nigeria, con 10 gol). È entrato a far parte della squadra giovanile del Sydney FC nel 2016, prima di essere ingaggiato dal Melbourne City nello stesso anno. Ha segnato il suo primo gol in campionato il 25 gennaio 2018 contro i Newcastle Jets. Ha fatto parte della squadra australiana per la Coppa del Mondo nell'estate del 2018, giocando tutte e tre le partite del girone (Francia, Danimarca, Perù), per un totale di 60 minuti.

Dopo la Coppa del Mondo, è stato ingaggiato da una delle squadre più importanti della Premier League, il Manchester City, e poi ceduto in prestito al club scozzese del Celtic per due stagioni, dove ha esordito contro il Dundee FC il 31 ottobre. Ha festeggiato il titolo di campione scozzese alla fine della stagione 2018/19. Nel suo secondo anno in Scozia, non ha potuto giocare a causa di un grave infortunio. Dopo la scadenza del prestito, tornò al Manchester City e la dirigenza lo cedette in prestito all'Utrecht, nei Paesi Bassi, e poi sei mesi dopo alla squadra danese dell'Aarhus. Con la prima realizzò due assist in cinque partite, mentre giocò 120 minuti in cinque partite con l'Aarhus.

Dopo il prestito in Danimarca, ha trascorso una stagione con la squadra belga del Lommel SK, dove ha segnato 1 gol in 15 partite e 901 minuti. È poi tornato in Australia nell'estate del 2022, firmando per il Macarthur a parametro zero, con il quale ha subito vinto la Coppa d'Australia. Ha lasciato il club dopo una sola stagione, dopo aver segnato 4 gol e fornito 8 assist in 24 partite. È entrato a far parte del Melbourne Victory nel 2023. Il suo primo gol in campionato è arrivato solo il 16 dicembre, contro la sua ex squadra, il Sydney FC. Con il club di Melbourne ha segnato 7 gol in 64 partite, oltre a 14 assist, in 4.018 minuti di gioco".