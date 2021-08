ufficiale Lommel, tesserato Daniel Arzani dal Manchester City

Secondo colpo in poche ore per i belgi del Lommel. Dopo aver concretizzato l'arrivo dell'attaccante Alonso Martinez (22), nazionale del Costa Rica, è tempo anche per Daniel Arzani (22) vestire la maglia bianco-verde.

L'esterno offensivo di origini iraniane, appena rientrato dall'avventura Olimpica con l'Australia, arriva in prestito dal Manchester City. Il giocatore ha già svolto un'analoga esperienza con le maglie di Celtic, Utrecht ed Aarhus.