Milan, proposto David Alaba: arriverebbe a parametro zero, ma due aspetti non convincono

Il Milan continua a pianificare le prossime mosse di mercato tra possibili occasioni internazionali e cessioni ormai vicine. Nelle ultime ore alla dirigenza rossonera è stato proposto David Alaba, pronto a liberarsi dal Real Madrid a parametro zero. Il profilo del difensore austriaco è stato preso in considerazione durante alcuni colloqui con agenti e intermediari, ma al momento la trattativa non sembra destinata a entrare nel vivo. A frenare il club sono soprattutto i costi dell’operazione: l’ingaggio elevato e i 33 anni del giocatore - spiega il Corriere dello Sport - non si sposano pienamente con la linea imposta da RedBird, più orientata verso investimenti sostenibili e profili futuribili.

Diversa invece la situazione legata a Christopher Nkunku, sempre più vicino all’addio dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Il Milan ha già deciso di ascoltare eventuali offerte nella prossima sessione di mercato e parte da una valutazione di almeno 35 milioni di euro. A gennaio il Fenerbahce aveva effettuato un sondaggio concreto, ma il francese aveva scelto di restare per provare a conquistare maggiore spazio. Le cose però non sono andate come previsto e ora l’ipotesi cessione è diventata la soluzione più probabile.

Sul fronte entrate resta invece molto seguito Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero, piace da tempo ai rossoneri, che si sono mossi in anticipo per monitorare la situazione. Tuttavia ogni discorso sarà strettamente collegato alla qualificazione in Champions League, fondamentale per garantire risorse economiche e competitività al progetto futuro del club.